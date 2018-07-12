Viranşehir'de Gıda Deposunda Yangın

Viranşehir ilçesinde gıda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA aracının yardımıyla söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Emiroğlu Mahallesindeki Yeni Buğday Pazarındaki bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan dumanların yükseldiği fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Hızla büyüme eğilimi gösteren yangına, itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleye polisin kullandığı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) da destek olundu.

Yangın, itfaiye ve polis ekiplerin birlikte müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Depodaki tonlarca gıda malzemesi yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.