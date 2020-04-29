Viranşehir'de Gelir Getirici Ağaçlandırma Bakım Çalışmaları devam ediyor Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünce, orman köylüsünün bulunduğu yerde ormanlardan en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Orman Bölge Müdürümüz Cevdet ÇİÇEK, Şanlıurfa Viranşehir Küçükdikmeköy oluşturulan gelir getirici tür olarak Fıstık ağaçlandırması gerçekleştirildiğini söyledi.

Orman köylüsünün yürütülen çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Orman Bölge Müdürümüz Cevdet ÇİÇEK, "3 yıl boyunca belirli periyotlarla bakımı yapılan sahada 2020 yılında traktörle toprak sürümü, köylülerimiz tarafından ot alma ve çapa yapma işlemleri, 2020 yılında yeniden ot alma ve çapa işlemleri ŞanlıurfaOrman İşletme Şefliği kontrolünde yapıldı. önümüzdeki yıllarda aşı çalışmaları planlandı. Yapılan çalışmalar ile başta orman köylüsü olmak üzere kırsal alanda yaşayan halkın refah düzeyinin artırılması hedefleniyor."

Kaynak: Bültenler