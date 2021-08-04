Viranşehir'de elektrik kesintilerini protesto
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Viranşehir'de elektrik kesintilerini protesto

Viranşehir'de elektrik kesintilerini protesto
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Viranşehirli vatandaşlar, sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için taşlarla karayolunu kapattı.

Viranşehirli vatandaşlar, sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için taşlarla karayolunu kapattı.

Bölge genelinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok il ve ilçede vatandaşlar DEDAŞ'I protesto ediyor. Geçtiğimiz günlerde Siverek-Hilvan ve Şanlıurfa'nın birçok ilçesinde DEDAŞ vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

Bir protestoda Viranşehir'den

DEDAŞ'ın keyfi elektrik kesintisi yaptığı iddiasıyla Viranşehir'de de vatandaşlar sokağa çıkarak, elektrik şirketini protesto etti. Vatandaşlar Siverek-Viranşehir karayolunu taşlarla kapatırken, olay yerinde çok sayıda jandarma sevk edildi. Vatandaşların yolu trafiğe açmaları konusunda ikna çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir'de elektrik kesintilerini protesto
Viranşehir'de elektrik kesintilerini protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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