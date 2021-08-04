Viranşehir'de elektrik kesintilerine karşı protesto
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Viranşehir'de elektrik kesintilerine karşı protesto

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Viranşehir'de elektrik kesintilerine karşı protesto Viranşehirli Çiftçiler ve vatandaşlar sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için taşlarla karayolunu kapattı.

Viranşehir'de elektrik kesintilerine karşı protesto

ŞANLIURFA - Viranşehirli Çiftçiler ve vatandaşlar sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için taşlarla karayolunu kapattı.

Bölge genelinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok il ve ilçede vatandaşlar DEDAŞ'I protesto ediyor. Geçtiğimiz günlerde Siverek-Hilvan ve Şanlıurfa'nın birçok ilçesinde DEDAŞ vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

Bir protestoda Viranşehir'den

DEDAŞ'ın keyfi elektrik kesintisi yaptığı iddiasıyla Viranşehir'de de vatandaşlar sokağa çıkarak, elektrik şirketini protesto etti. Siverek-Viranşehir karayolunu taşlarla kapatan çiftçi ve vatandaşlar TEDAŞ'ın keyfi uygulamalarından vazgeçmesi talebinde bulundu.

Olay yerinde çok sayıda jandarma sevk edilirken, vatandaşların yolu trafiğe açmaları konusunda ikna çalışmaları devam ediyor.

Viranşehir'de elektrik kesintilerine karşı protesto
Viranşehir'de elektrik kesintilerine karşı protesto
Viranşehir'de elektrik kesintilerine karşı protesto
Viranşehir'de elektrik kesintilerine karşı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

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