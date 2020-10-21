Viranşehir'de e-sınav merkezi hizmete açıldı
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Viranşehir'de e-sınav merkezi hizmete açıldı

21.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:46
Viranşehir'de e-sınav merkezi hizmete açıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde motorlu taşıtlar sürücü kursu sınavlarının yapılacağı Elektronik Sınav Merkezi'nin (e-sınav) açılışı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde motorlu taşıtlar sürücü kursu sınavlarının yapılacağı Elektronik Sınav Merkezi'nin (e-sınav) açılışı yapıldı.

Viransehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan e-sınav merkezinde kursiyerler online sınavlara burada girebilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, merkezin hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün ilk oturumumuzu yaptık ve bundan böyle sınavları yapmaya devam edeceğiz. Artık Viranşehir ve Ceylanpınarlı hemşehrilerimiz motorlu taşıtlar sınavı için Şanlıurfa'ya gitmelerine gerek kalmadı. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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