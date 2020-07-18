Viranşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hamza Ceylan (39), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hamza Ceylan (39), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 68'inci kilometresinde meydana geldi. Hamza Ceylan yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA