Viranşehir'de çok amaçlı park çalışmalarına başlandı

Viranşehir'de çok amaçlı parkın yapım çalışmalarına başlandı.

Viranşehir'de çok amaçlı parkın yapım çalışmalarına başlandı.

Viranşehir Belediyesi, Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliğiyle ilçenin Şırnak Mahallesi'nde modern ve çok amaçlı park için çalışmalara başladı. 12 bin metre karelik alanda yapılacak olan parkta halı saha, basketbol, voleybol, yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları ve çocuk oyun grupları bulunacak. Temeli atılan tesiste Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci incelemelerde bulundu. Viranşehir'e modern ve çok amaçlı bir yeşil alan kazandırdıklarını ifade eden Ekinci, "YİKOB, yani Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile birlikte Şırnak mahallemizde böyle bir proje yaptık. 12 bin metrekarelik alan üzerinde olacak parkımızda gençlerimiz spor yapabilecek ve sosyal aktivitelere düzenleyebilecekler. Parkımızda halı sahamız olacak, voleybol, basketbol, yürüyüş parkurları, çocuk oyun gruplarının yanı sıra yeşil alanlar da olacak" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA