Viranşehir'de Canlı Hayvan Pazarı koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatıldı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Canlı Hayvan Pazarı'nda faaliyetler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Canlı Hayvan Pazarı'nda faaliyetler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, ilçede bulunan Canlı Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA