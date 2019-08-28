Viranşehir'de 'balık kuşu' itfaiyeye emanet

28.08.2019 15:40

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bitkin düşerek itfaiye binasına giren balık kuşu, itfaiye erleri tarafından telef olmadan kurtarıldı.



Viranşehir ilçesinde bitkin düşerek itfaiye binasına giren balık kuşu, itfaiye erleri tarafından korumaya alındı. Nesli risk altında olan kuş, sabah saatlerinde Viranşehir itfaiyesinin bahçesine geldi. Kuşu bitkin bir halde gören itfaiye erleri, kuşu kurtardı. Bitkin düşerek itfaiye binasına giren balık kuşu, itfaiye erleri tarafından telef olmadan kurtarıldı. Balık kuşuna, itfaiye erleri tarafından müdahale edilerek yem ve su verildi.



Balık kuşunun Şanlıurfa'daki Doğa Hayvanlarını Koruma Müdürlüğüne gönderilmesi bekleniyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA