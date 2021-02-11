Viranşehir'de anahtar teslimi fabrika projesi imza töreni yapıldı

Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansına sunulan "Organize Sanayi Bölgesi Elektrik, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Altyapısının Kurulması Projesi" ile "Viranşehir OSB Hazır Giyim Sektörüne Anahtar Teslimi Fabrika Yapımı Projesi"nin sözleşmeleri imzalandı.

Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansına sunulan "Organize Sanayi Bölgesi Elektrik, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Altyapısının Kurulması Projesi" ile "Viranşehir OSB Hazır Giyim Sektörüne Anahtar Teslimi Fabrika Yapımı Projesi"nin sözleşmeleri imzalandı.

Viranşehir Kaymakamlığının salonunda düzenlenen imza törenine, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ve Belediye Başkanı Salih Ekinci katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Dereci, 8,2 milyon lira bütçeli projelerin Viranşehir'e ekonomik ve istihdam alanlarında çok büyük katkılar saylayacağını kaydetti.

Viranşehir OSB'de iki yıl boyunca yürütülen altyapı çalışmalarına Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın destek sunduğunu ifade eden Dereci, sözleşmesini imzalayacakları altyapı projesinin hayata geçmesi ile Viranşehir OSB'nin modern bir yapıya kavuşacağını söyledi.

Dereci, bir diğer proje olan tekstil fabrikasının 300 kişiye istihdam sağlayacağını ve Viranşehir OSB'de hazır giyim sektöründeki yatırımların da önünü açacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ