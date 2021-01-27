Viranşehir'de ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor
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Viranşehir'de ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor

27.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:34
Viranşehir'de ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor.

Viranşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü yeşillendirme çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hanok ve Karacadağ caddelerinin refüjlerine 170 çınar yapraklı dut ağacı dikti.

Belediye Başkanı Salih Ekinci, cadde, sokak, park ve bahçelerde ağaç budama ve fidan dikimi çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Viranşehir'i daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Ekinci, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilçemizin farklı noktalarına fidan ve ağaç dikimini gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra Park Bahçe Müdürlüğümüze bağlı ekipler, park ve bahçelerde yoğun bir şekilde budama işlemi yapmaya devam ediyor. Yeşillendirme çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. İlkbaharla birlikte ağaç ve fidan dikimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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