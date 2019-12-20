Viranşehir'de 7 pano tahrip edildi
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Viranşehir'de 7 pano tahrip edildi

Dicle Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek ve enerji kalitesini artırmak için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kurduğu kaçağı önleyen panoların 7'si tahrip edildi.

20.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:33
Viranşehir'de 7 pano tahrip edildi

Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek ve enerji kalitesini artırmak için 'nın ilçesinde kurduğu kaçağı önleyen panoların 7'si tahrip edildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler Dicle Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek ve enerji kalitesini artırmak için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kurduğu kaçağı önleyen panolardan (ASOP) 7'sini kırarak tahrip etti. Saldırganların gece Hürriyet Mahallesinde 5, Azadi Mahallesinde ise 2 panoyu tahrip ettiği belirlendi. Yaşanan olayla birlikte bu güne kadar Viranşehir'de saldırı sonucu tahrip edilen pano sayısı 327'ye yükseldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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