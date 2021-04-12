Viranşehir'de 523 tarih eser ele geçirildi
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Viranşehir'de 523 tarih eser ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL - Haberler | Güncel
Viranşehir'de 523 tarih eser ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait 523 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait 523 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaları sonucunda iş yerinde tarihi eser bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 473'ü sikke olmak üzere 523 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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