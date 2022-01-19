Viranşehir'de 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü kara saplandı - Haberler
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Viranşehir'de 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü kara saplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Viranşehir'de 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü kara saplandı Otobüs 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı Mersin'den Van istikametine gitmekte olan ve içerisinde 40 yolcunun bulunduğu bir yolcu otobüsü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kara saplandı.

Viranşehir'de 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü kara saplandı

Otobüs 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

ŞANLIURFA - Mersin'den Van istikametine gitmekte olan ve içerisinde 40 yolcunun bulunduğu bir yolcu otobüsü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kara saplandı.

Mersin'den Van istikametine gitmekte olan 65 BJ 299 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Viranşehir'e 30 kilometre kala kara saplandı. Mürettebat dahil 40 kişinin bulunduğu otobüs de yolda kaldı. Mahsur kalanlar yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kurtarılan otobüs ve içerisindeki yolcular Van istikametine doğru yoluna devam etti

(MT-SD-HA-Y)

Viranşehir'de 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü kara saplandı

Viranşehir'de 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü kara saplandı

Viranşehir'de 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü kara saplandı

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Son Dakika Haberleri

Viranşehir, Şanlıurfa, Mersin, Van, 3. Sayfa, Haber

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