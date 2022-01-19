Viranşehir'de 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü kara saplandı

Viranşehir'de 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü kara saplandı Otobüs 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı Mersin'den Van istikametine gitmekte olan ve içerisinde 40 yolcunun bulunduğu bir yolcu otobüsü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kara saplandı.