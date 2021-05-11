Viranşehir'de 300 aileye sıcak yemek dağıtılıyor

Viranşehir ilçesinde 300 aileye sıcak iftar yemeği dağıtımı yapılıyor.

Viranşehir ilçesinde 300 aileye sıcak iftar yemeği dağıtımı yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ve Şanlıurfa Zemzem Derneği işbirliğiyle ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 300 aile için sıcak yemek hazırlanıyor.

Paketlenen yemekler, daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Yemeklerin hazırlandığı mutfakta incelemede bulunan Belediye Başkanı Salih Ekinci, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yemeklerin ailelere ulaşmasını sağlayan personel ve dernek gönüllülerine teşekkür eden Ekinci, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çok yönlü faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Ekinci, ramazandan sonra da ilçe genelinde 800 kişilik ekmek dağıtımının yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ