Viranşehir'de 1000 aileye gıda yardımı
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Viranşehir'de 1000 aileye gıda yardımı

Viranşehir'de 1000 aileye gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Viranşehir ilçesinde Yedi Başak Derneği tarafından 1000 aileye gıda yardımı yapılacak.

Viranşehir ilçesinde Yedi Başak Derneği tarafından 1000 aileye gıda yardımı yapılacak.

Yedi Başak Derneği Viranşehir Şubesi Başkanı Rıza Topkan, açıklamasında, ramazan dolayısıyla düzenledikleri "İyiliğe yer aç" yardım kampanyası kapsamında gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Hayırseverlerin kendilerine ulaştırdığı yardımları kendilerinin de yardıma muhtaç ailelere dağıttığını anlatan Topkan, "Yardıma muhtaç ailelerin her zaman olduğu gibi ramazan boyunca da yanlarında olacağız. Hazırlanan gıda yardımı kolilerini, önceden tespit ettiğimiz ailelere dernek üyelerimiz tarafından evlerine götürülerek teslim ediyoruz. İnşallah ramazan boyunca 1000 aileye gıda yardımı yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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