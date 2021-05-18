Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut'un videosuna idari inceleme
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Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut'un videosuna idari inceleme

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut'un videosuna idari inceleme
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgelerle ilgili konuştuğu videoyu 'Esenlik Bildirisi' başlığıyla sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınladı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgelerle ilgili konuştuğu videoyu 'Esenlik Bildirisi' başlığıyla sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınladı. Valilik, sosyal medyada gündem olan Akbulut'un videolarıyla ilgili idari inceleme başlattı.

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut, 'Esenlik Bildirisi' başlığıyla Türkiye'deki koronavirüs sürecinde atılan adımlar ve yayınlanan genelgelerle ilgili açıklamalar yaptığı videoyu, sosyal medya platformu YouTube'daki hesabından yayınladı. Genelgeleri eleştirdiği videoda görevden alınmayı göze aldığını dile getiren Akbulut, "Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın öngördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez. Aşının prospektüsünde yer alan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var, denemez. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği gerekli cesareti gösteriyorum" diye konuştu. 

TCK'nın 185'inci ve 187'nci maddeleri kapsamında resen soruşturma başlattığını duyurarak, elinde bilgi olanların kendisine ulaşmasını isteyen Akbulut, kendisinin de ilgili kurumlara yazı yazıp, delil toplamaya başladığını söyledi. Akbulut, "Ben Viranşehir'de görev yapıyorum. Burada tedbirler batıdaki kadar sıkı değil ve burada korkutulduğumuz neticeler görülmüyor. Sınırın dışına çıkın hiçbir tedbir yok, korkutulduğumuz şekilde ölümler de meydana gelmiyor" dedi. 28 dakikalık videoda savcı kimlik kartını da gösteren Eyyüp Akbulut'un açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da tepki gösterdiği videonun ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, konudan haberdar olduklarını ve idari inceleme başlattıklarını söyledi.

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut'un videosuna idari inceleme
Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut'un videosuna idari inceleme
Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut'un videosuna idari inceleme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut'un videosuna idari inceleme - Haberler
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