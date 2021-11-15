Viranşehir Belediyespor lideri devirdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 1. Grupta zirve mücadelesi veren Viranşehir Belediyespor, lider Arguvan Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Viranşehir Belediyespor, ligin 3'üncü haftasında lider Arguvan Belediyespor ile Viranşehir Yeni İlçe Stadında karşılaştı. Maça hızlı başlayan Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın 18. dakikasında İbrahim Talay'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra konuk ekip Arguvan Belediyespor Arif Bostancı ile eşitliği sağladı. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 bitti. İkinci yarıya mutlak galibiyet parolası ile çıkan ev sahibi ekip, maçın 55. dakikasında İbrahim Talay'ın ayağında bulduğu golle 2-1 öne geçti.

Zevkli ve çekişmeli geçen maçta başka gol olmayınca müsabaka ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ardından Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci beraberinde AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ile birlikte soyuna odasına gidip, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Soyunma odasında 'Büyük Başkan' tezahüratları ile karşılanan Başkan Ekinci, futbolcuların galibiyet sevincine ortak oldu. Bundan sonraki maçlarda takıma başarılar dileyen Başkan Ekinci, alınan galibiyetten dolayı futbolculara bir prim sözü verdi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, alınan galibiyetten dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, hedeflerinin 3.Lig olduğunu kaydetti. Başkan Ekinci, takıma 3. lig yolunda desteklerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi. Galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ise alınan galibiyetten ötürü duyduğu sevinci dile getirdi.

Kulüp Başkanı Nurettiin Karakış da kendilerini zorlu maçta yalnız bırakmayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve tüm taraftarlara teşekkür ederek, galibiyeti Başkan Ekinci ve tüm taraftarlara armağan etti.

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Viranşehir Belediyespor Teknik Direktörü Serhat Gümüştaş, maçın zorlu geçeceğini bildiklerini ve ona göre maça hazırlandıklarını belirterek, oynanan oyundan değil ama alınan galibiyetten dolayı sevinçli olduğunu söyledi. Gümüştaş, takımının 1-2 hafta sonra istenilen seviyeye geleceğini kaydetti.

Geçmiş dönemlerde 1'inci 2'nci ve 3'üncü ligde top koşturan Viranşehir Belediyesporlu Şamil Ünal ise, galibiyetten dolayı takımı arkadaşlarını tebrik ederek, hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi.

Karşılaşmayı, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Zekerya Baran, Şanlıurfa ASKF Başkanı Adnan Yükselir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, belediye meclis üyeleri, Kamu kurum ve daire müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi.

İki maçta 6 puan toplayarak ligde 3'üncü sıradaki yerini koruyan Viranşehir Belediyespor, sezonun 4'üncü maçında ligin son sıralarında bulunan Darendespor'a konuk olacak. - ŞANLIURFA