Viranşehir Belediyesinin Çalışmaları

Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, tarihi Antin Surları çevresinde yapılan çalışmaları inceledi.





Belediye Başkan Yardımcıları Halef Kete ve Mahmut Şık ile çalışmaları inceleyen Çimşit, çalışmalar hakkında Park Bahçe Müdürü Mithat Kemal Alay'dan bilgi aldı.



Çimşit, yaptığı açıklamada, kısa sürede surların özlenen görünüme kavuşturulacağını söyledi.



Antin Surları'nın ilçe için çok önemli olduğunu belirten Çimşit, Viranşehir Belediyesi olarak tarihi yapılara önem verdiklerini ve yapıların gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlattıklarını kaydetti.



Çimşit, çalışmaların ardından ışıklandırması yapılacak surların, estetik görünüm kazanacağını sözlerine ekledi.