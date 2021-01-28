Viranşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi aileye destek

Viranşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi aile için ev kiraladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selahaddin Eyyübiye Mahallesinde maddi sıkıntılar yaşayan Suriyeli Firaz Davut, yardım için bir süre önce belediyeye başvurdu.

Ailenin durumun inceleyen ve yardım için çalışma başlatan ekipler, aileye ev kiraladı, ihtiyaçların karşıladı.

Davut ailesini evde ziyaret eden Belediye Başkanı Salih Ekinci, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek "Belki de yaşamınızda yapacağınız en anlamlı işlerinden biri yoksula ve kimsesizlere destek olmaktır. Davut ailesinin yanında olmak mutlu olmamıza kapı aralamıştır. Bugün bu ailemizi ziyaret edip bir nebze olsun katkıda bulunduk. Masum yavrularımızın başını okşadık. Bu tür durumda olan kardeşlerimize karşı toplumsal duyarlılık herkesin görevidir." diye konuştu.

Baba Firaz Davut, kendisini destek sunan belediye görevlilerine teşekkür ederek "Eşim vefat etti. Üç çocuğumla ortada kaldım. Barındığım evin sahibi sağolsun benden kira almadı. Ancak sağlıksız bir ortamda yaşamak zor oldu. Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamaz oldum. Gazeteciler haber yaptı. Belediye başkanımız bize babalık yaptı. Allah razı olsun. Bugün çok mutluyuz. "dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ