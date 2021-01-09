Viranşehir Belediyesi'nin yol çalışmaları
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Viranşehir Belediyesi'nin yol çalışmaları

09.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:22
Viranşehir Belediyesi'nin yol çalışmaları

Viranşehir Belediyesince başlatılan yol yapım çalışmaları sürüyor.

Viranşehir Belediyesince başlatılan yol yapım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Salih Ekinci, şunları kaydetti:

"Karınca, Gözler, Üçdam ve Botaş yollarının asfalt öncesi mekanik serim çalışmaları başladı. Memleketimizin kalkınması için el ele vererek büyük çaba gösteriyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizde ayrım gözetmeksizin çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün çalışmalarda büyük katkısı var. Kendisine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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