Viranşehir Belediyesi'nden yol çalışması Viranşehir Belediyesi tarafından ilçe kırsalında başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Viranşehir Belediyesi tarafından ilçe kırsalında başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kırsaldaki Yolbilen ve Binekli mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, plan dahilinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, tüm vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA