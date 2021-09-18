Viranşehir Belediyesi'nden öğrencilere okul yardımı

Viranşehir Belediyesince ihtiyaç sahibi bir ailenin 6 çocuğunun okul ihtiyaçları karşılandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye başvuran aile, maddi imkanının iyi olmamasından dolayı çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, yardım talebinde bulundu.

Durumdan haber dar olan Belediye Başkanı Salih Ekinci, eşi Sibel Ekinci ile aileyi ziyaret ederek çocukların okul ihtiyaçlarını teslim etti.

Aile, başkan Ekinci ve eşi Sibel Ekinci'ye duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Ekinci ise en az çocuklar kadar sevinçli olduğunu belirterek, bu tür konularda duyarsız kalamayacaklarını ifade etti.