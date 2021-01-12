Viranşehir Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
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Viranşehir Belediyesi'nden ilaçlama çalışması

12.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:11
Viranşehir Belediyesi'nden ilaçlama çalışması

Viranşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama çalışmalarına başladı.

Viranşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediye Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dezenfekte çalışmasını aksatmadan sürdürüyor. Ekipler aynı zamanda lavra ilaçlama çalışmalarına da başladı. Görevliler, sinek ve haşerelere karşı şehir merkezinde su birikintileri, bataklık, çöp alanları, göletler, dereler, kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama yapılıyor.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilaçlama çalışmalarına başladıklarını aktararak, "İlçemizin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biride larva ilaçlaması. Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte sivrisinek ve haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak amacıyla veteriner hekimimiz gözetiminde hizmet vermeye devam ediyoruz." ifadelerin kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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