Viranşehir Belediyesi mezarlıklarda bakım ve temizlik yaptı

Viranşehir Belediyesi, mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur içerisinde mezarlıkları ziyaret etmeleri için mezarlık alanlarını ziyaret etmeleri için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Kışla cami mezarlığında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ