Viranşehir Belediyesi, bayram öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı
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Viranşehir Belediyesi, bayram öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı

Viranşehir Belediyesi, bayram öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Viranşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı.

Viranşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik ve park bahçe müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Şark Pınar Mahallesi'nde bulunan Tılhava (Şeyh Muhammed) Mezarlığı'nda temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Salih Ekinci, rutin temizlik çalışmalarının bayram öncesi yoğunlaştığını belirterek, "Temizlik anlamında, ekiplerimiz tarafından mezarlıklarda yolların bakımı, yabani ot ve çöplerin temizlenmesi gerçekleştiriliyor. Tek amacımız bayramda vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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