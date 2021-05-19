Viranşehir Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
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Viranşehir Belediye Meclisinden İsrail'e kınama

Viranşehir Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Viranşehir Belediye Meclisi, Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i kınadı.

Viranşehir Belediye Meclisi, Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i kınadı.

AK Parti Grup Meclisi Sözcüsü Fatih Şenbayram tarafından, mayıs ayı meclis toplantısında, meclis üyelerinin aldığı ortak kararla İsrail'in, Ramazan ve bayramda Filistinlilere yönelik yaptığı saldırılar nedeniyle bir kınama bildirisi okundu.

Şenbayram, "İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddetin, baskıcı politikaların ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen sonrasında vahim bir boyut kazanmıştır. Halen artarak devam etmektedir. Mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırıların, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve ölümüne sebep olmuştur, olmaktadır. Viranşehir Belediye Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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