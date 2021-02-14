Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Başkan Ekinci, Viranşehir Devlet Hastanesine giderek sağlıkçılarla sohbet etti. Ardından aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi alan Ekinci, ardından aşısını yaptırdı.

Ekinci, ilçedeki aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğünü söyledi.

Yaklaşık bir ay önce başlayan aşı çalışmalarında sıranın kendisine geldiğini belirten Ekinci, "Hastanemizde aşımızı olduk. Bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşı olmaya davet ediyorum. Randevularını alsınlar, mutlaka aşılarını yapsınlar. Aşı demek sağlık demek, aşı demek bu ilet hastalığı def etmek demek. hamdolsun ülkemizde aşımız var. Hastanemizde var. Bütün vatandaşlarımız aşı olmaya davet ediyorum. " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ