Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci'den esnaf ziyareti Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, zahireci esnafını ziyaret etti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, zahireci esnafını ziyaret etti.

Ekinci, Viranşehir Zahireciler Derneği Başkanı Remzi Atan ile zahireciler esnafını ziyaret ederek onlarla bir süre görüştü.

Hububat sezonunun herkese hayırlı olmasını dileyen Ekinci, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın var. Bu salgın nedeni ile esnaflarımız ile fazla bir araya gelemedik. Yeni hububat sezonu açıldığı için esnaflarımız ziyaret ettik. Hepsine bol kazançlar diliyorum. Ülkemiz bir tarım ülkesi. Bu nedenle tarımı ve tarımla uğraşanların desteklenmesi lazım. Hükümetimiz çok şükür bu işi layıkıyla yapıyor. Umarım bu salgından çiftçi ve esnaflarımız fazla etkilenmez. Hepsine yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA