Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci çevre yolu çalışmalarını inceledi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, devam eden çevre yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Ekinci, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri alternatif çevre yolunun ilçe trafiğini çok rahatlatacağını belirtti.

Ekinci, 40 metre genişliğinde olacak yolun Viranşehir'in batı girişinden doğu çıkışında bulunan otogara bağlanacağını söyledi.

Şehir içi trafiğini rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışma yürüttüklerini vurgulayan Başkan Ekinci, "Yapılacak olan yol ağır tonajlı kamyonların geçiş güzergahı olacak. Bu çalışma şehir içi trafiğini rahatlatması adına da alternatif yol olarak kullanılacak ve trafikte büyük bir rahatlama sağlayacak. Şehir merkezinden geçen yolda trafik yükü de azalacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ