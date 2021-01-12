Viranşehir Belediye Başkan Ekinci gazetecilerle bir araya geldi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Ekinci, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, gazetecilerin büyük bir emek vererek mesleklerini sürdürdüklerini belirtti.

Basının bir ilin ve ilçenin tanıtımında ve gelişmesinde önemli rol üstlendiğini ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Hem yerelde hem genelde basının öneminin, gücünün ve halkı bilgilendirme noktasındaki etkilerinin farkındayız. Bu anlamda kalemini hak, hukuk ve adaletten yana kullanan basın mensuplarının fikir ve düşüncelerini çok önemsiyoruz. Şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile yapılan veya yapılamayanları basın aracılığı ile halkımızla paylaşmak bizim anlayışımızdır."

Gazeteciler, dilek ve temennilerinden dolayı Ekinci'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ