Viraneye dönen tarihi evler restore edilmeyi bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Viraneye dönen tarihi evler restore edilmeyi bekliyor

Viraneye dönen tarihi evler restore edilmeyi bekliyor Tokat'ın Zile ilçesinde sivil mimari örneği olan tarihi evler restore edilmeyi bekliyor.

18.06.2020 00:32 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:42

Viraneye dönen tarihi evler restore edilmeyi bekliyor

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde sivil mimari örneği olan tarihi evler restore edilmeyi bekliyor.

Zile ilçesi Amasya Caddesi üzerinde bulunan tarihi konaklar kaderine terk edilmiş durumda. Birçoğu kullanılamaz hale gelen ve hasar gören tarihi evler çevrelerine tehlike saçıyor. Yıkılma tehlikesi bulunan evlerden yaklaşık 250 yıllık Cımbıllar konağı ise büyük hasar gördüğü yangının izlerini taşıyor. Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Yılmaz, konağın bakımsızlık ve ilgisizlikten yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Tarihi yapıların restore edilmesi anlamında mahalli idarelerin çok fazla bir şey yapma imkanı olmadığını ifade eden Yılmaz, "Zile'de binlerce tescilli tarihi ev var. Bu konakta bunların en güzellerinden bir tanesi. Yurt dışından gelip bu yapıyı inceleyenler oluyor" dedi. Tarihi binanın çok fazla mirasçısı olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bakanlık veya devlet gücü ile buranın restore edilip turizme kazandırılması şart. Ailede çok fazla mirasçı olduğu için bir araya gelemiyorlar. Bunun gibi onlarca ev var" diye konuştu.

Tarihi konağın yakın bir zamanda çıkan yangında büyük zarar gördüğünü belirten Yılmaz, "Binan yanmasına çok üzüldük. Ama restore için projeleri belediye için hazırlatılmıştı. Yani restorasyonu içim bir problemi yok" ifadelerini kullandı.

Viraneye dönen tarihi evler restore edilmeyi bekliyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti Haber
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
'Maske zorunluluğundan haberim yok' diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin...
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Müyesser Yıldız Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Evgar Kemal Sunal Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Bursa Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Viraneye dönen tarihi evler restore edilmeyi bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 01:08:05. #1.14#
title