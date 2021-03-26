Viral enfeksiyonlar apandisite neden olabilir
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Viral enfeksiyonlar apandisite neden olabilir

Viral enfeksiyonlar apandisite neden olabilir
Hürriyet - Haberler | Sağlık

Apandisitin her yaşta olabildiği gibi sıklıkla 7-14 yaş arası görülebildiğini söyleyen Emsey Hospital Çocuk Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mevlit Korkmaz, en belirgin ve sık görülen şikayetin geçmeyen karın ağrısı, iştahsızlık ve kusma olduğunu vurguladı.

Apandisitin her yaşta olabildiği gibi sıklıkla 7-14 yaş arası görülebildiğini söyleyen Emsey Hospital Çocuk Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mevlit Korkmaz, en belirgin ve sık görülen şikayetin geçmeyen karın ağrısı, iştahsızlık ve kusma olduğunu vurguladı.

EBEVEYN TAKİBİ ÖNEMLİ

Apendiks içine giren sert dışkı parçasının takılı kalması veya duvarındaki lenf bezlerinin büyümesi ile kanalı tıkaması apandisite yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Korkmaz, "Şikayetler, devamlı karın ağrısı ve iştahsızlıkla başlar. Birkaç defa kusma ile devam eder. Hastalarda çok yüksek olmayan ateş, kalkarken, yürürken, öksürürken artan karın ağrısı olabilir. Muayene bulguları, tanıda çok önemlidir ve zamanında tedavisi yapılmazsa hayati riskleri olabilir" diye konuştu.

BAĞIŞILIK SİSTEMİNİ DESTEKLER

Prof. Dr. Korkmaz, apendiksin vücut savunma sisteminde etkili lenf bezleri içerdiğini ancak alındıktan sonra sindirim sistemindeki kalan bezlerin bu açığı kapattığını belirterek, "Apandisitteki bağırsak florasında bulunan mikroorganizmaların hastalık boyutuna ulaşmasının en önemli nedeni, apandisit iç boşluğunun tıkanmasıdır" dedi.

Prof. Dr. Mevlit Korkmaz, giriş ve çıkışı tek yerden olan apandisit oluşumunun nedenleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Apendiksin çok uzun olması, sert kaka tıkaçları, yutulan küçük yabancı cisimler, besinlerin çekirdekleri (kiraz, limon, zeytin vb.), bağırsak solucanları, ileri yaşlarda bu bölge tümörleri ile kanal tıkanabilir, sonrasında apandisitin içinde sıvı birikmeye başlar ve mikroplar çoğalarak iç basıncı artırır böylelikle apandisitin dokusu bozularak iltihaplanma başlar. Meydana gelen iltihaplanmayı önleminin bir yolu yoktur, en etkili yöntem apandisin cerrahi yolla alınmasıdır."

CERRAHİ İLE TEDAVİ

Göbek etrafında başlayan karın ağrısı şikayetinin sağ alt karın bölgesinde hissedilmeye devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Korkmaz, "İştahsızlık, bulantı-kusma ve çok yüksek olmayan ateş görülür ve çocukta bunlar gözlemlendiğinde mutlaka bir doktora başvurulması gerekir. İltihaplı apandisit için en etkili çözüm yolu, ameliyattır" ifadelerini kullandı.

İki çeşit operasyon olduğunu belirten Prof. Dr. Korkmaz, ameliyat hakkında şu bilgileri verdi:

"Biri açık cerrahi, diğeri laparoskopik apendektomidir. Avantajları fazla olan laparoskopik yani kapalı yöntem çocuklarda yaş sınırı olmadan hepsinde uygulanabilmektedir. Ameliyat öncesinde apandisit patladıysa tedavi ve iyileşme süreci daha uzun olmaktadır. Açık cerrahi yöntemle yapılan ameliyatlardan sonra spor yapan çocukların bir süre ağır egzersizlere ara vermesi gerekmektedir."

Kaynak: Hürriyet

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