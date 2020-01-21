Viral enfeksiyona dikkat

21.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:35

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Sayar, havaların soğumasıyla birlikte artış gösteren viral enfeksiyonlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Sayar, belli yıllarda grip vakalarında artış olduğunu ifade ederek, " Biz grip vakalarını her yıl görüyoruz. Ama belli senelerde bu grip vakalarının sayıları daha fazla oluyor. Belli düzeyde de viral enfeksiyonlar olduğu için dirençle karşımıza çıkıyor. Özellikle de belirli risk gruplarında bu hastalar daha sıkıntılı ve daha ciddi seyirli olabiliyor. O yüzden bu enfeksiyonlar ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var. Öncelikle viral enfeksiyonlardan bahsedecek olursak, viral enfeksiyon çocuklarda ve yaşlılarda ağır seyrediyor. Kesin bir tedavisi olmadığı içinde daha çok destek tedavileriyle, bazı dikkat etmemiz gereken konular ile enfeksiyonları önlemeye ve tedavi etmeye çalışıyoruz" dedi.

"BU DÖNEMDE HİJYEN KURLARINA DİKKAT EDİLMELİ"

Sayar, viral enfeksiyonlarının arttığı bu dönemde hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, " Bu enfeksiyonların bulaşmasını engellemek için bu dönemlerde hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Hijyen kuralları; el yıkama, kalabalık ortamlardan uzak durmak, iyi beslenmek ve ayrıca bu enfeksiyonlar ile bulaşmış kişilerden uzak durma sayılabilir. Bu hastalıklarla alakalı en önemli yapılması gereken şey, etkin düzeyde sıvı alımı, iyi beslenme ve eğer bulgular birkaç gündür devam ediyorsa yüksek düzeyde ateş, kırgınlık, halsizlik, bilinç bulanıklığı yada herhangi bir şekilde hızlı soluk alıp verme varsa hiç vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekiyor" diye konuştu.

"ÇOCUK VE YAŞLILARDA ÇOK AĞIR VE CİDDİ SEYREDİYOR"

Sayar, viral enfeksiyonların çocuk ve yaşlılarda ağır seyrettiğini belirterek, "Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve belirli hastalıkları olan risk gruplarında bu hastalıklar çok ağır ve ciddi seyredebiliyor. Yoğun bakım gerektiren hastalar olabiliyor ve ölümlerle de karşılaşılabiliyor. Öncelikle hedefimiz bu hastalıkları önlemek, eğer önleyemezsek de bu hastalıklar ile ilgili tedavi ve diğer planlamalar ile ilgili doktorumuza hızlı bir şekilde başvurmamız gerekiyor. Eğer 39-40 düzeyinde ateş, yoğun kas ağrısı, baş ağrısı, öksürük varsa hızlı bir şekilde doktora başvurmak önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

"EL SIKMAKTAN, ÖPÜŞMEKTEN VE KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN"

Sayar, bu dönemde toplumsal olarak dikkat edilmesi gereken hususlardan da bahsederek şu ifadeleri kullandı, "Bu konuda evde yapabilecek şeylerde; etkin bir şekilde dinlenme olabilir, bol sıvı tüketimi, iyi beslenmeleri gerçekten önemli konular. Enfeksiyonlar ile alakalı dirençler giderek artıyor. Özellikle viral enfeksiyonlarda çünkü viral enfeksiyonlarda hücre RNA'sı yada DNA'sı değişkenliğe uğrayabiliyor. O yüzden bakteriyel enfeksiyonlar gibi etki bir şekilde tedavisini planlayıp, sonlandıramıyoruz. Karşımıza değişik bulgular ile gelebildiği için ve direnç gelişebildiği için tedavileri daha zor olabiliyor. O yüzden bu dönemlerde toplumsal olarak dikkat edilmesi gereken husus el sıkışmalardan, öpüşmeler den ve kalabalık ortamlardan uzak durulması, sigara içilmemesi gibi önlemleri sayabiliriz. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının gereksiz ve yanlış olabileceğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)

Kaynak: İHA