2 Kişinin Can Verdiği Kazada Köpeğin Vefası Herkesi Duygulandırdı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında virajı alamadığı iddia edilen otomobil, otobüse çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

VİRAJDA KONTROLDEN ÇIKTI

Ramazan Komaç (33) yönetimindeki 10 ZG 233 plakalı otomobil, Sındırgı'nın Emendere mevkisi yakınlarındaki virajda kontrolden çıkarak Birol Aygören'in kullandığı 10 HF 257 plakalı otobüse çarpıp devrildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, otomobilde bulunan Yiğit Miraç Analık (6) ve Ayşe Kaçmaz (32) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ramazan Komaç ile Ramile Analık yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KÖPEĞİ JANDARMA EKİPLERİ KURTARDI

Kaza yapan araçta bulunan köpek ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince araçtan çıkartıldı. Kaza yapan araçtan çıkartılan köpeğin ön koltukta oturup sahibini beklemesi görenleri duygulandırdı.

OLAY YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazadan sonra olay yeri savaş alanına dönerken, savcı olay yerinde incelemelerde bulundu.