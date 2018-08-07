2 Kişinin Can Verdiği Kazada Köpeğin Vefası Herkesi Duygulandırdı
Balıkesir'de meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada jandarma ekiplerince kurtarılan köpeğin ön koltuğa oturup sahibini beklemesi görenleri duygulandırdı.
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında virajı alamadığı iddia edilen otomobil, otobüse çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
VİRAJDA KONTROLDEN ÇIKTI
Ramazan Komaç (33) yönetimindeki 10 ZG 233 plakalı otomobil, Sındırgı'nın Emendere mevkisi yakınlarındaki virajda kontrolden çıkarak Birol Aygören'in kullandığı 10 HF 257 plakalı otobüse çarpıp devrildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, otomobilde bulunan Yiğit Miraç Analık (6) ve Ayşe Kaçmaz (32) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ramazan Komaç ile Ramile Analık yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KÖPEĞİ JANDARMA EKİPLERİ KURTARDI
Kaza yapan araçta bulunan köpek ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince araçtan çıkartıldı. Kaza yapan araçtan çıkartılan köpeğin ön koltukta oturup sahibini beklemesi görenleri duygulandırdı.
OLAY YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kazadan sonra olay yeri savaş alanına dönerken, savcı olay yerinde incelemelerde bulundu.
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UCUZ ARAÇ DİYE AYAĞIMIZI YERDEN KESSİN DİYEREK HAYATLARINI BU ŞEKİLDE KAYBEDİYORLAR. . DEĞDİMİ? AYAĞIN YERDEN KESİLDİ AMA KALBİNDE ARTIK KESİLDİ AİLENİ KAYBETTİN. . BİRAZ DAHA DÜŞÜNCELİ OLUP LÜTFEN ŞU HURDA ARAÇLAR TRAFİKTEN KALDIRILSINCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Hayvanlar vefalıdır yapılanı unutmazlar nankörlük insana özel bir refleksCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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devlete hukumete bagrıyoruz şunlaları toplayın artık hurda larıCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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kaldırın şu hurda yığınlarını trafikten artıkCevap Yaz 8 Yayından KaldırORHAN TİLEKLİ: Hurdalıkla ilgisi yok be kardeşim. Beyinler değişmeli.Tüm 6 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır