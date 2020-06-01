Virajı alamayan vinç devrildi
Virajı alamayan vinç devrildi Bursa'da kayganlaşan yolda virajı alamayan vinç devrildi.
01.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:15
Virajı alamayan vinç devrildi
BURSA - Bursa'da kayganlaşan yolda virajı alamayan vinç devrildi.
Kaza Mudanya ilçesi Yörükali köyünde meydana geldi. Yoğun yağışta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla incir bahçesine yuvarlandı. Yan yatan araçta kalan sürücü köylülerin yardımıyla araçtan çıkmayı başardı. Yan yatan vinç olay yerine çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılacak.
Kaynak: İHA