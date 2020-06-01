Virajı alamayan vinç devrildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Virajı alamayan vinç devrildi

Bursa'da kayganlaşan yolda virajı alamayan vinç devrildi.

Virajı alamayan vinç devrildi
01.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:00

Bursa'da kayganlaşan yolda virajı alamayan vinç devrildi.

Kaza Mudanya ilçesi Yörükali köyünde meydana geldi. Yoğun yağışta kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla incir bahçesine yuvarlandı. Yan yatan araçta kalan sürücü köylülerin yardımıyla araçtan çıkmayı başardı. Yan yatan vinç olay yerine çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Haber
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor...
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Naci Bostancı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Demet Akbağ Ayça Varlıer
Spor Ali Koç Bülent Uygun Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Virajı alamayan vinç devrildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 11:48:38. #1.15#
title