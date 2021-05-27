Virajı alamayan tır, yolu ulaşıma kapattı
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Virajı alamayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Virajı alamayan tır, yolu ulaşıma kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun İnebolu-Cide karayolu üzerinde Soğuksu Mevkiinde virajı alamayan tır, bir süre yolu ulaşıma kapattı.

Kastamonu'nun İnebolu-Cide karayolu üzerinde Soğuksu Mevkiinde virajı alamayan tır, bir süre yolu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesinden Cide istikametine seyir halindeki A.S. yönetimindeki tır, Soğuksu mevkisine geldiği sırada karşısına çıkan keskin virajı dönmek istedi. Bir süre virajdan dönmeye çalışan tır, bu sırada aracın dorsesinin yol kenarına düşmesi sonucu yolu trafiğe kapattı. Trafik akışının bir süre durduğu İnebolu-Cide karayolunda şarampole düşen tırın dorsesi, bir süre sonra şarampolden çıkartıldı. Bunun üzerine tır, yoluna devam ederken kapanan İnebolu-Cide karayolu ise tekrar araç trafiğine açıldı. - KASTAMONU

Virajı alamayan tır, yolu ulaşıma kapattı
Virajı alamayan tır, yolu ulaşıma kapattı
Virajı alamayan tır, yolu ulaşıma kapattı
Virajı alamayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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