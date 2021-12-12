Virajı alamayan tır yola devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Virajı alamayan tır yola devrildi

Virajı alamayan tır yola devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'den Erzurum'a giden tır Sivas'ta virajı alamayarak devrildi.

ERZURUM (İHA) - Kayseri'den Erzurum'a giden tır Sivas'ta virajı alamayarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Sivas Karayolu Kovalı kavşağında meydana geldi. Kayseri'den yüklediği kapıları Erzurum'a götüren S.B. yönetimindeki 25 AAU 430 plakalı Mercedes marka tır, kavşağa çıkan viyadük üzerindeki virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü S.B. hafif şekilde yaralandı. Bağlantı yolu araç ulaşımına kapandı. Tırın kaldırılıp yolun açılması için çalışma başlatıldı. - SİVAS

Virajı alamayan tır yola devrildi

Virajı alamayan tır yola devrildi

Virajı alamayan tır yola devrildi

Virajı alamayan tır yola devrildi

Virajı alamayan tır yola devrildi

Aracında kurşun yağmuruna tutulan adamın katil zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

Aracında kurşun yağmuruna tutulan adamın katil zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

 Gözü dönmüş koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Gözü dönmüş koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

 Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti

Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title