Virajı alamayan TIR yeşillik alana uçtu: 1 yaralı

21.08.2019 16:00



KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu üzerinde iddialara göre viraja hızlı giren TIR, dorsesindeki yükün oynaması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde D-100 Karayolu Dilovası Tavşancıl Mevkii'nde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Özkan Deli (37) yönetimindeki 41 YR 004 plakalı TIR, Dilovası rampasını indikten sonra virajı alamadı. Bu sırada TIR'ın dorsesindeki sunta yüklü konteyner yerinden oynadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ters dönen TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkan Özkan Deli'yi ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yeşillik alana uçan TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA

- Kocaeli