Virajı alamayan Tır yan yattı
Virajı alamayan Tır yan yattı Sürücü sıkıştığı araçtan kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı Erzurum'un İspir İlçesinde virajı almayan Tır yan yattı.
03.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:48
Virajı alamayan Tır yan yattı
Sürücü sıkıştığı araçtan kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı
ERZURUM - Erzurum'un İspir İlçesinde virajı almayan Tır yan yattı. Kazada Araçta sıkışan sürücü kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - İspir karayolu Pazaryolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında sürücüsü belirlenemeyen 41 HT 850 plakalı nakli Tır'ı sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu virajı alamayarak yan yattı. Uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan Tır'da sıkışan sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Tır'da maddi hasar oluşurken sürücü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.
Kaza sonrası Erzurum - İspir - Rize karayolu bir süre trafiğe kapandı.
Kaynak: İHA