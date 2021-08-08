Virajı alamayan TIR devrildi
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Virajı alamayan TIR devrildi

Virajı alamayan TIR devrildi
Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben - Haberler | Güncel

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde saman balyası yüklü TIR, virajı alamayarak yan devrildi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde saman balyası yüklü TIR, virajı alamayarak yan devrildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Ali Uysal yönetimindeki 07 AUV 49 plakalı TIR, Konya'dan yüklediği saman balyalarını Burdur'a götürmek için yola çıktı. Eğirdir ilçesi Miskinler Yokuşu'ndaki virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yan devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Mustafa Ali Uysal, "Bu yoldan yıllardır geçiyorum, çok kazalar gördüm burada. Nasıl olduğunu anlamadım" dedi. TIR'ın yoldan kaldırılması için kurtarıcılar olay yerine çağrıldı.


Virajı alamayan TIR devrildi
Virajı alamayan TIR devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben

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