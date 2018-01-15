Virajı Alamayan Tır Devrildi
Esenyurt'ta virajı alamayarak devrilen konteyner yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Esenyurt'ta virajı alamayarak devrilen konteyner yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Akçaburgaz Caddesi'nden Halkalı istikametine giden 34 GD 9467 plakalı tır şoförü, Tem Bağlantı Yolu Hadımköy Gişeleri mevkisinde köprünün altından geçerken virajı alamadı.
Kontrolden çıkan tır bariyerlerin üzerine yan yattı. Araçta sıkışarak yaralanan şoför, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yaralı şoför, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Devrilen tır nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.