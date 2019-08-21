Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

21.08.2019 21:51

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu bağlantı yolu Muahllimköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fahrettin T. idaresindeki 41 AAY 604 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunu virajı alamayarak devrildi. Kazada tır sürücüsü Fahrettin T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Fahrettin T. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Devrilen tır, vinç yardımı ile kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA