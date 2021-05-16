Virajı alamayan taksi 2 kişiye çarpıp, Seyhan Nehri'ne düştü: 2 yaralı (2)
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Virajı alamayan taksi 2 kişiye çarpıp, Seyhan Nehri'ne düştü: 2 yaralı (2)

Virajı alamayan taksi 2 kişiye çarpıp, Seyhan Nehri'ne düştü: 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Güncel

GÖZALTINA ALINDIAdana'da virajlı yolda aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak taksi ile 2 kişiye çarptıktan sonra Seyhan Nehri'ne düşen otomobilin şoförü İbrahim Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Adana'da virajlı yolda aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak taksi ile 2 kişiye çarptıktan sonra Seyhan Nehri'ne düşen otomobilin şoförü İbrahim Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yaralı 2 kişinin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yusuf KANTARLI/ADANA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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