Virajı alamayan taksi 2 kişiye çarpıp, Seyhan Nehri'ne düştü: 2 yaralı (2)

GÖZALTINA ALINDIAdana'da virajlı yolda aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak taksi ile 2 kişiye çarptıktan sonra Seyhan Nehri'ne düşen otomobilin şoförü İbrahim Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Adana'da virajlı yolda aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak taksi ile 2 kişiye çarptıktan sonra Seyhan Nehri'ne düşen otomobilin şoförü İbrahim Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yaralı 2 kişinin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yusuf KANTARLI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI