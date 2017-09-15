Virajı alamayan sürücü duvara çarptı



İSTANBUL - Beşiktaş Gayrettepe'de seyir halindeyken virajı alamayan sürücü duvara çarptı. Kaza sonucu başını çarparak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Hoş Sohbet Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Gayrettepe'den Balmumcu istikametine giden Kubilay Aydın sokak üzerinde ilerlediği esnada viraja girdi. Virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil duvara çarptı. Çarpma sonucu araç içerisinde başını çarpan sürücü Aydın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.