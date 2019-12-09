Virajı alamayan su yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Virajı alamayan su yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Haberler

Virajı alamayan su yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde virajı alamayan su yüklü tır şarampole devrildi.

09.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:50
Virajı alamayan su yüklü tır devrildi: 1 yaralı

'nin ilçesinde virajı alamayan su yüklü tır şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Derevenk Viyadüğü girişinde A.Ç.'nin sürücüsü olduğu 16 ADF 43 plakalı su yüklü tır şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, tırda bulunan kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler