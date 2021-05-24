Virajı alamayan otomobil ters döndü: 2 yaralı
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Virajı alamayan otomobil ters döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | 3. Sayfa

Virajı alamayan otomobil ters döndü: 2 yaralı Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir bahçeye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bir bahçeye devrildi.

Virajı alamayan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir bahçeye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bir bahçeye devrildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilyurt Mahallesi Şifa Sokak'ta meydana geldi. M.F.P. yönetimindeki 77 DL 458 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe ve ağaca çarparak yol kenarında bulunan bir bahçeye devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, İtfaiye ve polis ekiplerine verdi. Kazada sürücünün yanında bulunan A.P. ve A.T.O. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Virajı alamayan otomobil ters döndü: 2 yaralı
Virajı alamayan otomobil ters döndü: 2 yaralı
Virajı alamayan otomobil ters döndü: 2 yaralı
Virajı alamayan otomobil ters döndü: 2 yaralı
Virajı alamayan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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