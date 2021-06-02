Virajı alamayan otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı
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Virajı alamayan otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı

Virajı alamayan otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da virajı alamayarak takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da virajı alamayarak takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Antakya ilçesinde Haraparası Mahallesi 119. Cadde'de seyir eden Filiz K. yönetimindeki 31 AUF 64 plakalı otomobil, virajı dönemeyerek, takla attı. Yol kenarına savrulan aracı gören çevredeki vatandaşlar 112'yi aradı.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulans ile özel hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - HATAY

Virajı alamayan otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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