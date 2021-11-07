Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı - Haberler
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Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de virajı alamayan otomobilin takla atarak ters devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de virajı alamayan otomobilin takla atarak ters devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadir A. (29) idaresindeki 06 BFS 526 plakalı otomobil, Kırıkkale'de Ahılı Caddesi yolundaki virajı alamayarak takla attı. Ters devrilen otomobilin sürücüsü Kadir A, kazada yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Kadir A., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

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